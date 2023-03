Cambridgeu dvojna krona na prestižnem veslaškem obračunu

London, 26. marca - Veslači Cambridgea so v dvoboju z Oxfordom prišli do zmage na 168. prestižnem dvoboju britanskih univerz. To je bila njihova 86. zmaga, Oxford je ostal pri 81. Leta 1877 zmagovalca po izenačenju ni bilo. Cambridge je na Temzi slavil dvojno zmago, saj so bile od Oxforda boljše tudi njihove veslačice.