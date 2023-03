Astana, 26. marca - Nogometaši Kazahstana so po razočaranju v četrtek, ko so morali v uvodnem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 priznati premoč Sloveniji, danes veličastno prišli do treh točk. Proti Danski so 20 minut pred koncem tekme zaostajali 0:2, na koncu pa slavili s 3:2.