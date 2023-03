Izidi DP v judu

* Izidi:

- ženske:

- do 48 kg: 1. Maruša Štangar (Olimpija), 2. Arabela Kostanjevec (Z'dežele Sankaku), 3. Anemari Feuš (Partizan Ljutomer);

- do 52 kg: 1. Anja Štangar (Olimpija), 2. Maša Slavinec (Križevci), 3. Urška Rižnar (Partizan Ljutomer) in Alina Majcen (Apolon);

- do 57 kg: 1. Nika Tomc (/Z'dežele Sankaku), 2. Teja Tropan (Pohorski odred MB), 3. Ana Škrabl (Bežigrad) in Jevgenija Gajić (Arcon Sl. Gradec);

- do 63 kg: 1. Kaja Kajzer (Bežigrad), 2. Leila Mazouzi (Z'dežele Sankaku), 3. Tina Kovač (Arcon Sl. Gradec) in Veronika Horvat (Apolon);

- do 70 kg: 1, Anka Pogačnik (Triglav), 2, Andreja Leški, 3. Nika Koren (obe Bežigrad) in Tinkara Rozman (Triglav);

- do 78 kg: 1. Metka Lobnik (Apolon), 2. Ema Kolmanko (Bežigrad), 3. Tina Pestotnik (Sokol);

- nad 78 kg: 1. Nicki Norčič (Olimpija), 2. Patricija Brolih (Bežigrad), 3. Urška Torkar (Triglav) in Tara Janjić (Ivo Reya);

- moški:

- do 60 kg: 1. David Štarkel (Impol), 2. Gabriel Zadravec (Branik), 3. Jaka Samec in Matic Razdevšek (Arcon Sl. Gradec);

- do 66 kg: 1. Miha Brence (Impol), 2. Miha Ozmec (Bežigrad), 3. Rok Knafelc (Apolon) in Nik Pavlič (Arcon Sl. Gradec);

- do 73 kg: 1. Luka Perkovič (Drava Ptuj), 2. Urh Ogrizek (Z'dežele Sankaku), 3. Anej Dukarič (Impol) in Tobias Fürst Črtanec (Bežigrad);

- do 81 kg: 1. Juš Mecilošek (Bežigrad), 2. Žan Boženk (Arcon Sl. Gradec), 3. Goran Kelava (Bežigrad) in Martin Hojak (Bežigrad);

- do 90 kg: 1. Aljaž Gostečnik (Arcon Sl. Gradec), 2. Alen Vučina (Oplotnica), 3. Marko Vrhovnik (Olimpija) in Totaj Korab (Apolon);

- do 100 kg: 1. Jaro Vezjak, 2. Gal Žižek Bertalanič (oba Branik), 3. Blaž Vrankar (Gib Šiška) in Mario Gašparič (Impol);

- nad 100 kg: 1. Enej Marinič (Branik), 2. Žan Kostanjšek (Oplotnica), 3. Maj Matevž Kušter (Apolon);