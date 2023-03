Roltek Dob premagal Primorje, Krki le točka v Dekanih

Ljubljana, 26. marca - Nogometaši v 2. SNL so danes odigrali še dve tekmi 22. kroga. Tretja Krka je igrala le neodločeno 1:1 z ekipo Jadran Dekani, predzadnji Roltek Dob pa je s 4:1 premagal Primorje eMundio. Na vrhu ostajata Aluminij in Rogaška s 47 in 46 točkami, Krka je zdaj pri 42.