Zaradi spora o poletnem času Libanon pristal v dveh časovnih pasovih

Bejrut, 26. marca - Prebivalci Libanona so se danes zaradi spora med političnimi in verskimi oblastmi prebudili v dveh različnih časovnih pasovih. Vlada je namreč v četrtek napovedala, da se bo letošnji prehod na poletni čas zamaknil za en mesec. Odločitve vlade pa niso upoštevali krščanska maronitska cerkev, nekatere politične stranke, številna podjetja in mediji.