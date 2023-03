Anka Pogačnik v dvoboju z Andrejo Leški do 10. naslova

Hoče, 26. marca - Judoistka kranjskega Triglava Anka Pogačnik je slovenska prvakinja v kategoriji do 70 kg. V najbolj vročem finalu državnega prvenstva v Hočah je šele po dveh minutah podaljška premagala Andrejo Leški, ki nastopa za ljubljanski Bežigrad, in osvojila jubilejni deseti naslov najboljše v državi.

Leški, tudi že nosilka kolajne s SP in EP, je bila večji del borbe celo aktivnejša, na koncu pa, kljub temu, da je imela Pogačnik že dve kazni, po napaki zapustila tatami poražena.

"Tekme sem se lotila bolj taktično, saj je Anka zaradi višje kategorije fizično verjetno močnejša. Borbo sem skušala umiriti, posebej v zlati točki, ko sem taktično skušala izsiliti še tretjo kazen. Na žalost se je zgodil ta nesrečen trenutek. Akcija je bila nenamerna, seveda pa nedovoljena," je po porazu povedala tekmovalka ljubljanskega kluba.

"Seveda sem vesela jubilejne kolajne. Po novem sistemu sem se z Andrejo danes pomerila kar dvakrat in obakrat zmagala v podaljšku. Vedela sem, kaj pričakovati, kje ima katera prednosti in vsekakor je bil to za obe zelo dober trening. Na državnem prvenstvu imaš malokrat priložnost za tako borbo, zato je bil tudi pritisk kar velik in veselje toliko slajše," pa je po tekmi povedal zmagovalka.

Kaja Kajzer se je preselila v kategorijo do 63 kg, kjer običajno nastopa Leški. Po pričakovanju je ugnala vse tekmice, v finalu tudi Leilo Mazouzi, ki vadi pri celjskem Sankakuju, tekmica pa je v odločilni akciji tatami zapustila s poškodbo rame.

"Vse borbe sem oddelala bolj statično, kakšnih večjih težav pa danes ni bilo. Je pa tale tekma zame prišla nekako ob napačnem času, saj zbijam kilograme za nastop v Turčiji," je nastop kategorijo višje razložila borka Bežigrada.

Ljubljanska olimpijka je usmerjena predvsem v lastne cilje z željo, da ostane nepoškodovana. Za svetovno letvico namreč nujno potrebuje točke na poti do olimpijskih iger v Parizu. "Imam poškodbo meniskusa, upam pa, da bo noga zdržala do Pariza," je še dejala tekmovalka, ki svoje nastope po olimpijskih igrah v Tokiu lahko prešteje na prste ene roke.

Nazadnje se je poškodovala na lanskem SP v Taškentu, letos nato nastopila samo v Rimu, kjer je osvojila tretje mesto in vsaka dobra borba je še kako pomembna na poti do nastopa na turnirju petih olimpijskih krogov v francoski prestolnici.

Ljubljanski Bežigrad se je veselil zmage Juša Meciloška v kategoriji do 81 kg, manjkala pa je zlata kolajna izkušenega Martina Hojaka, ki sicer nastopa kategorijo nižje. V polfinalu ga je presenetil na koncu drugouvrščeni Žan Boženk iz Slovenj Gradca. Hojak je po porazu protestiral zaradi sodniške odločitve, po tekmi pa vendarle priznal: "Sodniki imajo običajno prav, sem si pa želel, da se posnetek še enkrat pogleda."

Ob odsotnosti poškodovanega Vita Dragiča, ki je moral na operacijo obeh kolen, še vedno pa računa na nastop na SP, je v najtežji moški kategoriji po pričakovanjih slavil Enej Marinič iz Branika. S tekmeci je opravil po hitrem postopku in se za komentar le nasmehnil.

Večina ostalih favoritov je opravila v skladu z načrti. Maruša Štangar je gladko opravila z vsemi tremi tekmicami do 48 kg. "Lep test," je rekla tekmovalka Olimpije, ki jo že v sredo, tako kot del reprezentance, čaka pot na grand prix v Antalyo. Njena sestra Anja je pometla s tekmicami kategorijo višje do 52 kg.

Ker je dolgoletna reprezentantka Kajzer nastopala v kategoriji do 63 kg, se je mladim sprostila borba za naslov v kategoriji do 57 kg, priborila pa si ga je varovanka Marjana Fabjana Nika Tomc. Metka Lobnik in Nicki Norčič sta bili najboljši v najtežjih ženskih kategorijah.

"Osvojil sem že svoj deveti naslov. Najprej dve tekmi z dvema mlajšima tekmecema, nekaj več dela pa v finalu," pa je po tekmi povedal borec Impola David Štarkel, najboljši v najlažji moški kategoriji do 60 kg. Njegov klubski sotekmovalec Miha Brence je bil najboljši kategorijo višje.

Luka Gostečnik iz Slovenj Gradca je bil najboljši v kategoriji do 90 kg, Jaro Vezjak iz Branika v kategoriji do 100 kg.