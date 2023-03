Izidi smučarskega teka v Lahtiju (2)

* Izidi, skupinski start 20 km, klasično: - moški: 1. Johannes Hoesfolt Klaebo (Nor) 44:13,0 2. Pal Golberg (Nor) + 5,4 3. William Poromaa (Šve) 6,0 ... 55. Miha Šimenc (Slo) 3:41,6 62. Miha Ličef (Slo) 4:31,0 - odstop: Vili Črv (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (31 od 31): 1. Johannes Hoesfolt Klaebo (Nor) 2715 točk 2. Pal Golberg (Nor) 2243 3. Federico Pellegrino (Ita) 1635 ... 73. Miha Šimenc (Slo) 229 117. Vili Črv (Slo) 93 157. Miha Ličef (Slo) 21 188. Anže Gros (Slo) 3 ...