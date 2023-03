Policisti po septembrskem požaru v Majdičevem mlinu v Kranju vložili kazensko ovadbo

Kranj, 26. marca - Kranjski policisti so zaključili preiskavo požara, ki je v noči na 27. september lani v Kranju pogoltnil Majdičev mlin in povzročil za okoli 200.000 evrov škode. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti so na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper 54-letnega osumljenca.