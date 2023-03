Rogliču po drugem mestu v zadnji etapi skupna zmaga po Kataloniji

Barcelona, 26. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je skupni zmagovalec dirke po Kataloniji. V zadnji etapi po Barceloni (136 km) je zasedel drugo mesto in ohranil šest sekund prednosti pred edinim pravim tekmecem in zmagovalcem današnje etape, Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step).