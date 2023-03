Ljubljana, 26. marca - Od konca februarja pogrešani 60-letni Jože Šušteršič iz Ljubljane je bil najden mrtev v Ljubljanici. Njegova identiteta je bila potrjena s forenzično preiskavo najdenega trupla, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Kot so dodali, smrt po do zdaj zbranih obvestilih ni bila posledica kaznivega dejanja.