V Turkmenistanu potekajo parlamentarne volitve

Aškabad, 26. marca - V Turkmenistanu danes potekajo parlamentarne volitve. Volišča v tej s plinom bogati državi bodo odprta med 4. in 16. uro po srednjeevropskem času, za 125 poslanskih mandatov pa se poteguje 258 kandidatov. To so prve volitve v času mandata predsednika Serdarja Berdimuhamedova in prihajajo po nedavni ukinitvi zgornjega doma zakonodajnega telesa.