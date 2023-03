V Komnu ponoči zaradi tehnične okvare poplavilo vrtec

Komen, 26. marca - V Komnu na Krasu je ponoči zaradi tehnične okvare na ekspanzijski posodi poplavilo vrtec. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Komen in Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana so zaprli ventile, izklopili električno napeljavo, sanirali odpadajoči strop v dveh učilnicah in posesali vodo. Kam bodo v ponedeljek namestili otroke, še ni znano.