V Splitu ob tekmi z Walesom pridržali 40 navijačev

Split, 26. marca - Splitska policija je pred, med in po sobotni nogometni kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo med Hrvaško in Walesom na Poljudu pridržala 40 ljudi, poročata hrvaški spletni časopis Index.hr in hrvaška tiskovna agencija Hina. Večjih neredov sicer ni bilo. Dvoboj v Splitu se je sicer končal z neodločenim izidom 1:1.