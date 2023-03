LA po zmagi nad Winnipegom še naprej trdno v boju za končnico lige NHL

Los Angeles, 26. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so zabeležili novo zmago v igri za letošnjo končnico. Na domačem ledu so v pretekli noči s 4:1 premagali Winnipeg Jets. S tem so ohranili drugo mesto v izjemno strnjenem vrhu zahodne konference. Slovenski as Anže Kopitar je pri zmagi prispeval podajo.