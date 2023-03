Mariborčani so se namučili s Salonitom

Ljubljana, 25. marca - Tri tekme četrtfinala moškega državnega odbojkarskega prvenstva so se hitro končale, ACH je zanesljivo premagal Krko, Calcit Volley Fužinar Sij Metal, Panvita Pomgrad pa Hišo na kolesih Triglav. Negotovo tekmo sta odigrala le Merkur Maribor in Salonit Anhovo, s 3:2 so jo dobili Mariborčani, kar je bila še četrta zmaga gostiteljev.