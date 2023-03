Celjske košarkarice v finalu regionalne lige

Podgorica, 25. marca - Košarkarice Cinkarne Celje so se na zaključnem turnirju najboljše četverice v regionalni ligi Waba v Podgorici v Črni gori uvrstile v finale. V polfinalu so zanesljivo premagale Vojvodino s 86:57. Celjanke sicer branijo lanski naslov in se borijo za četrto zmago v tem tekmovanju.