Izidi nordijske kombinacije v Lahtiju

* Izidi: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:58,0 2. Kristjan Ilves (Est) + 1,7 3. Jens Luraas Oftebro (Nor) 55,0 4. Ilkka Herola (Fin) 55,4 5. Eero Hirvonen (Fin) 1:00,4 6. Manuel Faisst (Nem) 1:07,2 ... 41. Gašper Brecl (Slo) 5:07,9 - vrstni red v svetovnem, pokalu: 1. Johannes Lamparter (Avt) 1349 2. Jens Luraas Oftebro (Nor) 1233 3. Julian Schmid (Nem) 1197 4. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1023 5. Kristjan Ilves (Est) 693 6. Vinzenz Geiger (Nem) 683 ... 47. Gašper Brecl (Slo) 17