Jelenc postal podpredsednik ECA

Heraklion, 25. marca - V grški Chanii na Kreti je potekal 16. kongres Evropske kanuistične zveze (ECA). Pomemben je bil tudi za slovenski kajak in kanu, Andreja Jelenca, dozdajšnjega člana upravnega odbora, so namreč izbrali za novega podpredsednika. Zveza je dobila tudi novega predsednika, to je postal Francoz Jean Zoungrana.