Izidi smučarskega teka v Lahtiju

* Izidi, sprint klasično: - moški: 1. Johannes Hoesfolt Klaebo (Nor) 2:48,58 2. Calle Halfvarsson (Šve) + 0,75 3. Erik Valnes (Nor) 0,93 ... - izpadel v polfinalu: 9. Miha Šimenc (Slo) - izpadla v kvalifikacijah: 57. Vili Črv (Slo) 65. Miha Ličef (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (30 od 31): 1. Johannes Hoesfolt Klaebo (Nor) 2597 točk 2. Paal Golberg (Nor) 2133 3. Federico Pellegrino (Ita) 1597 ... 69. Miha Šimenc (Slo) 229 115. Vili Črv (Slo) 93 157. Miha Ličef (Slo) 21 188. Anže Gros (Slo) 3 ... - ženske: 1. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 3:08,63 2. Jonna Sundling (Šve) +0,13 3. Tiril Udnes Weng (Nor) 6,55 ... - ni nastopila v kvalifikacijah: Anja Mandeljc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (30 od 31): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 1983 točk 2. Jessie Diggins (ZDA) 1829 3. Kerttu Niskanen (Fin) 1730 ... 29. Eva Urevc (Slo) 649 62. Anja Mandeljc (Slo) 260 153. Neža Žerjav (Slo) 8 167. Anita Klemenčič (Slo) 3 175. Klara Mali (Slo) 1