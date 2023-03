Odpoklic živila Bauckhof teff moke

Tropanski alkaloidi so naravne sestavine , ki lahko rastejo kot plevel na žitnih poljih. Med žetvijo se lahko ta plevel zajame skupaj z žiti in tako sestavine vstopijo v živilo. Tropanski alkaloidi nimajo dolgoročnega učinka, lahko pa povzročijo začasne zdravstvene težave kot so omotičnost, glavobol in slabost.

Roki uporabe na teh izdelkih so 09. 01. 2024, 22. 11. 2023, 13. 02. 2024, 06. 03. 2024 in 24. 03. 2024.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo naredili dobropis. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.