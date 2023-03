Zaradi slabega vremena odpovedali slaloma za DP v Kranjski Gori

Kranjska Gora, 25. marca - Organizatorji 32. državnega prvenstva v alpskem smučanju v Kranjski Gori so bili danes prisiljeni odpovedati tekmi v slalomu v konkurenci članic in članov, ki sta bili na sporedu na podkorenski strmini. V petek so v lepšem vremenu uspeli izpeljati veleslalomski tekmi. Državna prvaka sta postala Neja Dvornik med članicami in Žan Kranjec med člani.