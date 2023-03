Delavci mariborskega podjetja A&E Europe danes z dvourno stavko

Maribor, 27. marca - Sto zaposlenih v mariborskem podjetju A&E Europe bo dopoldne z dvourno opozorilno stavko zahtevalo, da ameriški lastniki ustavijo napovedano zaprtje podjetja in odpuščanja. Zahtevajo ohranitev proizvodnje in izpolnitev zahteve sveta delavcev o vračilu neracionalno porabljenega denarja. Izpolnitev svojih zahtev pričakujejo do 1. maja.