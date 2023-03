New Jersey poražen petič v šestih tekmah

Buffalo, 25. marca - V noči na soboto so v severnoameriški hokejski ligi NHL odigrali tri dvoboje. Tretjeuvrščena ekipa vzhodne konference New Jersey Devils je na gostovanju pri Buffalo Sabres izgubila s 4:5. Hokejisti New Jerseyja so izgubili na peti od zadnjih šestih tekem. Na preostalih dvobojih sta slavili ekipi Columbus Blue Jackets in Colorado Avalanche.