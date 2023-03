Newyorški borzni indeksi so si v minulem tednu spet malce opomogli

New York, 25. marca - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili drugi zaporedni teden rasti ne glede na to, da se skrbi zaradi finančnih težav bank v ZDA in Evropi nadaljujejo. K umirjenemu trgovanju je sredi tedna pomagala pričakovana odločitev centralne banke ZDA Federal Reserve (Fed) o obrestnih merah.