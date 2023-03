Izidi sezone 2022/23 za smučarske skakalke

* SP, Planica: - srednja skakalnica, ženske: 1. Katharina Althaus (Nem) 249,1 točke (98,5/97 m) 2. Eva Pinkelnig (Avt) 246,9 (96,5/100) 3. Anna Odine Stroem (Nor) 246 (100/95) ... 11. Nika Križnar (Slo) 223,6 (92,5/95) 17. Nika Prevc (Slo) 212 (88/94,5) 19. Ema Klinec (Slo) 211 (90,5/91,5) 25. Katra Komar (Slo) 203,8 (88,5/89) 29. Maja Vtič (Slo) 199,2 (91/85,5) ... - ekipno, ženske: 1. Nemčija 843,8 točke 2. Avstrija 831,1 3. Norveška 828,6 ... 4. Slovenija 819,1 (Ema Klinec, Nika Prevc, Nika Križnar, Maja Vtič) - mešane ekipe, srednja skakalnica: 1. Nemčija 1017,2 2. Norveška 1004,5 3. Slovenija 1000,4 (Nika Križnar, Timi Zajc, Ema Klinec, Anže Lanišek) - velika skakalnica: 1. Alexandria Loutitt (Kan) 264,4 točke (134,5/136,5 m) 2. Maren Lundby (Nor) 254 (139,5/133) 3. Katharina Althaus (Nem) 245,9 (120,5/128) ... 7. Ema Klinec (Slo) 236,5 (117/131,5) 10. Nika Križnar (Slo) 227,8 (118/128,5) 24. Maja Vtič (Slo) 195,8 (116,5/118) ... - brez nastopa v finalu: 40. Nika Prevc (Slo) * Svetovni pokal 2022/23 (26/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1662 točk 2. Katharina Althaus (Nem) 1497 3. Ema Klinec (Slo) 1281 4. Anna Odine Stroem (Nor) 1278 5. Selina Freitag (Nem) 958 ... 9. Nika Križnar (Slo) 741 19. Nika Prevc (Slo) 366 23. Urša Bogataj (Slo) 249 31. Maja Vtič (Slo) 121 37. Katra Komar (Slo) 102 45. Ajda Košnjek (Slo) 18 62. Nika Vetrih (Slo) 1 * Pokal narodov 2022/23 (16 reprezentanc): 1. Avstrija 4154 2. Nemčija 3904 3. Norveška 3772 4. Slovenija 3184 ... * Silvestrska turneja (4/4): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1030,3 točke 2. Anna Odine Stroem (Nor) 1004,0 3. Nika Križnar (Slo) 980,3 ... 6. Ema Klinec (Slo) 964,5 22. Urša Bogataj (Slo) 801,2 23. Nika Prevc (Slo) 780,9 27. Katra Komar (Slo) 731,9 ... * Norveška turneja (9/9): 1. Ema Klinec (Slo) 1859,6 2. Katharina Althaus (Nem) 1771,5 3. Selina Freitag (Nem) 1704,3 ... 5. Nika Križnar (Slo) 1653,5 18. Nika Prevc (Slo) 1153,4 27. Maja Vtič (Slo) 822,0 30. Katra Komar (Slo) 741,0