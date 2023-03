Maribor, 25. marca - Klinični psihologi so ključni pri dobri diagnostični oceni nasilja, saj lahko samo na tej podlagi načrtujejo ustrezne psihološke ukrepe, so ta teden na psihološkem simpoziju 1. Šalijevi dnevi poudarili domači in tuji strokovnjaki. Na njem so sicer govorili o nasilju in duševnem zdravju, so sporočili iz Zbornice kliničnih psihologov Slovenije.