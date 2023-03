Škotski nogometni selektor podaljšal pogodbo z zvezo

Glasgow, 24. marca - Škotski nogometni selektor Steven Clarke je podaljšal pogodbo z zvezo in naj bi na selektorskem stolčku ostal vse do naslednjega svetovnega prvenstva leta 2026 v Kanadi, Mehiki in ZDA. Zaupanje vodilnih si je zagotovil predvsem z dejstvom, da je z reprezentanco v ligi napredoval v skupino A, poroča AFP.