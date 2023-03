Za predsedniško kampanjo največ odšteli organizatorji Brglezove kampanje, najvišji znesek se bo povrnil Pirc Musar

Ljubljana, 24. marca - Kandidati na lanskih predsedniških volitvah so za financiranje predvolilne kampanje porabili od nekaj tisočakov pa vse do 190.000 evrov. Toliko so v kampanjo vložili organizatorji kampanje Milana Brgleza. Nekateri bodo upravičeni tudi do delnega povračila stroškov, najvišji znesek, slabih 58.000 evrov, se bo povrnil zmagovalki Nataši Pirc Musar.