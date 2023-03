Vreme: Ponoči se bo pooblačilo, do jutra bo dež od severa zajel večji del Slovenije

Ljubljana, 24. marca - Jutranje temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva oblačno in deževno, čez dan pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sprva deloma jasno z nekaj megle po nižinah. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne bodo ponekod že rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile in zajele vso Slovenijo ter v noči na ponedeljek ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Pihal bo severni veter, hladneje bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in severnim Sredozemljem slabi. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam in bo v drugem delu noči dosegla tudi naše kraje. Pred njo od jugozahoda doteka k nam topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo predvsem v krajih zahodno od nas pretežno oblačno, drugod bo še dokaj sončno. Krepil se bo jugozahodni veter. V Alpah bodo popoldne ali zvečer že rahle padavine, ki bodo ponoči prehodno zajele vse sosednje pokrajine. V soboto bo dež od severozahoda ponehal, najkasneje v notranjosti Hrvaške. Čez dan bodo možne krajevne plohe. Nekoliko hladneje bo.