Ljubljanska borza: SBI TOP zadnji dan tedna s padcem

Ljubljana, 24. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes večinoma znižali, z rastjo se lahko pohvalijo le delnice Petrola in Cinkarne Celje. Posledično se je znižal tudi indeks SBI TOP, za dobrega četrt odstotka. Borzni posredniki so sklenili za skupaj 1,2 milijona evrov poslov, največ z delnicami NLB.