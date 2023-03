Indeks SBI TOP ta teden pridobil pol odstotka

Ljubljana, 24. marca - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so ta teden sklenili za skupaj 5,9 milijona evrov poslov. Indeks SBI TOP se je sprva zviševal, zadnja dva dneva pa mu je pošla sapa. Teden je končal pri 1180,38 točke, kar je 0,50 odstotka več kot prejšnji petek. Najbolj zadovoljni so lahko delničarji Petrola, Krke in Zavarovalnice Triglav.