Snežne razmere v visokogorju

V bolj senčnih legah se je sneg zaradi suhega zraka precej počasneje preobražal. Predvsem na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel so področja z napihanim snegom. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage, ki je trda in ponekod poledenela. V sredogorju je že veliko kopnih mest.

Proti večeru bodo danes na Bovškem že manjše padavine, ki se bodo v noči na soboto okrepile in zajele vso Slovenijo. V soboto dopoldne bodo postopno ponehale, čez dan bodo še krajevne snežne plohe. Meja sneženja bo sprva na okoli 1800 metrih, do sobote zjutraj se bo spustila na okoli 1100 metrov nadmorske višine. Zapihal bo severozahodni veter. V nedeljo bo sprva delno jasno, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bodo možne rahle padavine v zahodnem delu gora. V noči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. V ponedeljek zjutraj bodo že ponehale, čez dan bodo še manjše snežne plohe. Pihal bo okrepljen severni veter, še hladneje bo. Ničta izoterma bo v ponedeljek na nadmorski višini okoli 1400 metrov, v noči na torek pa se bo še bolj ohladilo.

Na snežne in plazovne razmere bosta danes še vplivala sonce in topla zračna masa. Snežna odeja se bo na osončenih legah čez dan ojužila, nižje bo sneg tudi kopnel. Plazovne razmere se bodo čez dan nekoliko poslabšale. V noči na soboto in v soboto zgodaj dopoldne bo zapadlo od 10 do dobrih 20 centimetrov snega, največ v visokogorju ter v zahodnem delu gora. Plazovne razmere se bodo nekoliko poslabšale. Še nekaj novega snega bo zapadlo do ponedeljka zjutraj, ko ga lahko pričakujemo dodatnih 10 do 20 cm. Severni veter ga bo spihal v zamete, zaradi ohladitve bo sneg bolj suh in zato manj sprijet s podlago. Predvsem bodo nevarna strma pobočja ter pobočja na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel, kjer bodo nastajale klože novega snega, ki ga bo napihal veter.