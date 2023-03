Rusija letos ne bo sodelovala pri pobudi Ura za Zemljo

Moskva, 24. marca - Ruske oblasti so danes sporočile, da v soboto ne bodo sodelovale pri globalni pobudi Ura za Zemljo, ki jo vsako leto organizira Svetovni sklad za varstvo narave (WWF). Do odločitve prihaja potem, ko je Moskva 11. marca WWF označila za tujega agenta, češ da so okoljevarstvene dejavnosti organizacije krinka za vplivanje na rusko politiko.