Odbor DZ vlado pozval k četrtletnemu poročanju o izvajanju načrta za okrevanje

Ljubljana, 24. marca - Odbor DZ za finance se je na današnji seji seznanil s stanjem in izzivi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Članom odbora so predstavniki ministrstev predstavili merila, po katerih so pripravili posodobljen načrt, odbor pa je nato sklenil vladi predlagati, naj mu o realizaciji načrta četrtletno poroča.