V Španiji zaradi gozdnega požara evakuirali 1500 ljudi

Madrid, 24. marca - Iz Španije poročajo o prvem obsežnejšem požaru letos, ki je opustošil več kot tisoč hektarjev gozdnih površin na vzhodu države. Zaradi tega so morali evakuirati 1500 ljudi, je danes poročala državna televizija RTVE. Pri gašenju požara so sodelovali helikopterji in letala kot tudi pripadniki gasilcev, vojske in civilne zaščite.