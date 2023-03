V Črmošnjicah pri Novem mestu nadaljevanje prenove prometne infrastrukture

Novo mesto, 25. marca - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Kop Brežice Dejan Bibič sta te dni podpisala pogodbo za drugi del ureditve ceste in manjkajočega pločnika v Črmošnjicah pri Novem mestu. Dobrih 200.000 evrov vredna dela bodo ob predvidenih delnih prometnih zaporah začeli aprila in jih končali do avgusta, so sporočili z novomeške občine.