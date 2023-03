V Novem mestu želja po študiju medicine tudi na Dolenjskem

Novo mesto, 24. marca - Mestna občina Novo mesto in sedem ustanov območne zdravstvene, izobraževalne ter gospodarske dejavnosti so v Novem mestu danes podpisale izjavo o interesu za vzpostavitev študijskega programa medicine v okviru novomeškega javnega visokega šolstva. Gre za korak v smeri zagotavljanja večjega števila zdravnikov na Dolenjskem, so pojasnili podpisniki.