Odpoklic izdelka dmBio sezamova krema tahini.

Odpoklic velja samo za izdelek z rokoma uporabe do 21. 2. 2025 in 25. 2. 2025 in se ne nanaša na preostale izdelke iz prodajnega programa dmBio.

Podjetje kupce prosi, da izdelka z zgoraj navedenima rokoma uporabe ne uživajo in ga neodprtega ali že načetega vrnejo katerokoli prodajalno dm v Sloveniji, kjer jim bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa.