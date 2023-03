Koalicija podpisnikov bojkota Centra Rog k odstopu poziva člane sveta zavoda

Ljubljana, 24. marca - Koalicija podpisnikov bojkota Centra Rog v odprtem pismu člane sveta zavoda Center Rog poziva k odstopu. Menijo, da so kot člani javnega zavoda dolžni upoštevati prebivalce mesta, a da so "do pomembnih pomislekov javnosti še bolj gluhi kot politiki". Podpisniki so na današnji novinarski konferenci napovedali žive barikade ob odprtju Centra Rog.