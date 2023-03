Nigerijcu Demasu Nwoki zlati lev za življenjsko delo beneškega arhitekturnega bienala

Benetke, 24. marca - Demas Nwoko, v Nigeriji rojeni umetnik, oblikovalec in arhitekt, je prejemnik zlatega leva za življenjsko delo 18. mednarodnega arhitekturnega beneškega bienala, ki bo pod naslovom Laboratorij prihodnosti v Vrtovih in Arzenalu potekal od 20. maja do 26. novembra. Nagrado mu bodo podelili 20. maja, so sporočili iz Benetk.