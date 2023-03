Italijanka zaradi pokojnine mesece skrivala truplo matere

Milano, 24. marca - 64-letna Italijanka naj bi v zaboju mesece skrivala truplo matere, da bi tako še naprej prejemala njeno pokojnino. Zadeva je prišla na dan, potem ko so policisti vdrli v stanovanje, saj so jih sosedje opozorili, da 64-letnice že več dni niso videli. Našli so jo mrtvo, našli pa so še truplo njene matere. Obe naj bi umrli naravne smrti.