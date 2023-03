Evropski regulator zaradi kršitev pri objavi bonitetnih ocen oglobil S&P

Bruselj, 24. marca - Evropski organ za vrednostne papirje in trge (Esma) je bonitnetni hiši Standard & Poor's (S&P) zaradi prezgodnje javne objave bonitetnih ocen naložil plačilo 1,1 milijona evrov visoke kazni. Do kršitev je prišlo med letoma 2019 in 2021, poroča francoska tiskovna agencija AFP.