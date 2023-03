Italija zaradi tihotapljenja goriva iz Slovenije in Hrvaške ob več kot 90 milijonov evrov

Parma, 24. marca - Urad evropskega javnega tožilstva (EPPO) v Bologni in italijanska finančna policija sta zaradi nezakonite trgovine z gorivom zamrznila premoženje petih posameznikov in dveh podjetij v vrednosti 149 milijonov evrov. Sumijo jih, da so tihotapili gorivo iz Slovenije in Hrvaške v Italijo, s čimer so državo oškodovali za več kot 90 milijonov evrov.