Zbornica: Kljub nižjim cenam ni zanimanja za dolgoročni zakup elektrike

Ljubljana, 24. marca - Kljub spodbudam in opozarjanju, da so cene električne energije trenutno bistveno bolj ugodne, kot so bile v preteklem letu, pravega odziva pri odjemalcih za zakup elektrike za prihodnja leta zaenkrat ni, so sporočili iz Energetske zbornice Slovenije. Zanikali so, da bi bili dobavitelji pri pripravi ponudb neodzivni.