Severna Koreja testirala podvodno jedrsko orožje

Pjongjang/Seul, 24. marca - Oblasti v Severni Koreji so danes oznanile, da je severnokorejska vojska preizkusila podvodno jedrsko plovilo, ki lahko "sproži radioaktivni cunami". Kot razlog za poslabšanje varnostnih razmer v regiji Pjongjang še naprej izpostavlja vojaško sodelovanje ZDA in Južne Koreje, kjer so se na novo testiranje orožja že odzvali s kritiko.