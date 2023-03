Zaposleni v A&E Europe pred stavko zahtevajo vrnitev neracionalno porabljenega denarja

Maribor, 24. marca - Zaposleni v mariborskem podjetju A&E Europe od vodstva družbe pred ponedeljkovo stavko zahtevajo, naj ustavi napovedano zaprtje podjetja in odpuščanje zaposlenih. Zahtevajo ohranitev proizvodnje in izpolnitev zahteve sveta delavcev o vračilu neracionalno porabljenega denarja. Rok za izpolnitev zahtev je 1. maj, so zapisali v stavkovnem odboru.