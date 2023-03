S Podvodnim koncertom v SMG začetek 15. festivala Bobri

Ljubljana, 25. marca - S Podvodnim koncertom, glasbeno-scenskim performansom, nastalim iz plesne predstave Povodni mož Ambrož, se bo ob 16. uri v Slovenskem mladinskem gledališču začel 15. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri za otroke in mlade. Do 15. aprila se bo na 50 prizoriščih zvrstilo 140 dogodkov. Brezplačne vstopnice za nekatere so še na voljo.