V Kobaridu bodo gradili center za zaščito in reševanje

Kobarid, 24. marca - V Kobaridu so potrdili občinska proračuna za letošnje in prihodnje leto. Med največjimi načrtovanimi investicijami je center za zaščito in reševanje. Skoraj trimilijonsko naložbo naj bi začeli v kratkem graditi. Na komunalnem področju je največja dvoletna investicija nova čistilna naprava v Breginju.