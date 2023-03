Sin ruskega guvernerja pobegnil iz hišnega pripora v Italiji

Milano, 24. marca - Artjom Us, sin guvernerja sibirske regije Krasnojarsk Aleksandra Usa, je v sredo popoldne pobegnil iz hišnega pripora v Milanu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Us, ki so ga italijanske oblasti na zahtevo Washingtona aretirale oktobra lani, je bil zaradi obtožb o izogibanju zahodnim sankcijam in pranju denarja tik pred izročitvijo ZDA.