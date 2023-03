V središču Maribora 4. festival Čili in čokolada

Maribor, 24. marca - Mednarodni festival Čili in čokolada se danes in v soboto še četrtič vrača na Trg Leona Štuklja v središču Maribora, kjer se bodo znova povezovali sladki in pekoči užitki. V štajersko prestolnico prihaja več kot trideset različnih ustvarjalcev čilijevih in čokoladnih kreacij iz Slovenije in tujine.